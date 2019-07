Un uccello in uno dei motori: resta in pista il Cagliari-Roma

Elmas, il volo Cagliari- Roma delle 9:15 non è partito questa mattina.

La causa? Un uccello che sarebbe stato risucchiato da uno dei reattori durante il precedente atterraggio. Nessun problema per i passeggeri e per l’equipaggio, ma, per motivi di sicurezza, l’aereo non è stato fatto ripartire. I 134 passeggeri sono stati “reindirizzati” sui voli successivi.

