A San Teodoro la bellezza è un Festival

Federico Rampini, Gad Lerner, Oliviero Toscani: sono solo alcuni degli ospiti della prima edizione del Festival della Bellezza, in programma a San Teodoro dall'11 al 14 luglio. Quattro giorni di dialoghi tra giornalisti, scrittori, musicisti, attori e accademici, nella kermesse promossa dal Comune e che nasce dall'incontro tra le associazioni culturali Draft, Unoauno, il festival Letterario Sulla Terra Leggeri, curato da Paola e Flavio Soriga e Geppy Cucciari, con la produzione esecutiva di White Box Studio.

Le giornate del Festival si aprono al mattino presto, con la rassegna stampa al bar, e si chiudono la notte con i concerti in piazza Gallura. In mezzo workshop e laboratori, dialoghi e interviste. "La collaborazione con il Festival della Bellezza nasce da un lungo percorso di scambio fra il nostro festival letterario e Gianluca Vassallo - spiegano Flavio e Paola Soriga e Geppi Cucciari - Curare la parte letteraria per noi vuol dire proporre a un pubblico nuovo la nostra idea di letteratura, aperta alle contaminazioni, alla riflessione ma anche ai momenti di spettacolo".

"Il motivo per cui l'amministrazione ha deciso di sostenere il Festival è che c'è una comune convinzione che esiste un 'diritto alla bellezza', così come esiste il diritto alla felicità o alla salute", sottolinea Massimo Oggiano, assessore alla Cultura di San Teodoro. Dal giovedì alla domenica, dalle 21.30, si aprono gli incontri: giovedì 11 luglio il pubblicitario Oliviero Toscani dialogherà con Maria D'Ambrosio, poi Gad Lerner incontrerà Carlo Urbinati. Venerdì 12 spazio a Giorgio De Rita (Censis) e Federico Rampini, corrispondente di Repubblica che dialogherà con suo figlio Jacopo. A seguire la scrittrice Paola Soriga incontra Emanuele Altissimo, mentre Flavio Soriga si confronta con Franco Mannoni.

Sabato 13 luglio sono attesti Derrick De Kerckhove, Elly Schlein, Valentina Brinis e Annalisa Camilli, infine la performance dell'attrice Lella Costa. Domenica 14, infine, protagonisti i romanzi di Flavio Soriga (Nelle mie vene) e di Emanuele Pittoni (Marmaglia).