Monsignor Mura nuovo vescovo di Nuoro

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Nuoro presentata da mons. Mosé Marcia, e ha nominato vescovo di Nuoro mons. Antonio Mura, finora vescovo di Lanusei, nominandolo contestualmente Amministratore Apostolico di Lanusei.

Monsignor Mura, 67 anni, si insedierà come vescovo di Nuoro il 15 settembre prossimo. E' stato lo stesso monsignor Marcia, subito dopo quello del Vaticano, a dare l'annuncio solenne a mezzogiorno nella Cattedrale nuorese, alla presenza del sindaco di Nuoro Andrea Soddu, della Prefetta Anna Aida Bruzzese e delle altre autorità civili e religiose. Il vescovo uscente ha dato lettura di una nota inviata da monsignor Mura nella quale ha salutato i cittadini della diocesi e le autorità: "Non vi nego che ho ricevuto con stupore questa nomina - ha scritto l'attuale vescovo di Lanusei - ma vi confermo che la accolgo con gioia, promettendo a voi la dedizione del pastore e la passione del ministro di Dio". "Il nuovo vescovo troverà in me capacità di collaborazione - ha detto mons. Marcia - pur essendo io lontano fisicamente farò sempre parte di questo presbiterio e di questa comunità".