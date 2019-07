Parcheggi a pagamento nel Sinis: via lo sconto ai turisti

Niente sconto ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive di Cabras sui costi di parcheggio nel litorale. E alcuni operatori del comparto si lamentano per il mancato rinnovo degli abbonamenti riservati agli ospiti di B&B, hotel e agriturismo.

“L’anno passato ci veniva consegnato un modulo”, spiega la titolare di una delle attività, “che attestava che il turista stava alloggiando in una struttura alberghiera. Questo gli permetteva di avere un abbonamento scontato, come per noi residenti, al costo di 15 euro per tutta la durata del soggiorno, valido in tutte le spiagge del Sinis nel territorio del Comune di Cabras”.

“Ora il turista”, prosegue, “è obbligato a pagare 40 euro o a pagare giorno per giorno. Inoltre, è stata aggiunta la tassa di soggiorno. Abbiamo solo paura che tutto ciò possa disincentivare il turismo”.

Le strutture ricettive del Comune, lamentano, inoltre, che l’amministrazione comunale non le abbia avvisate di questo cambio, prima dell’inizio della stagione.