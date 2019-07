Prende gli incentivi, ma non apre l’azienda: denunciato dalla Finanza

Ha chiesto e ottenuto gli incentivi di un comune della Planargia per il trasferimento della sua impresa, ma secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza della tenenza di Bosa marina non ha rispettato l’obbligo di mantenimento della sede, fissato per cinque anni, non ha avviato nessuna attività e poi ha fatto perde le sue tracce.

Un imprenditore gallurese è stato denunciato alla Corte dei Conti di Cagliari e l’operazione della Finanza ha permesso di recuperare oltre 20 mila euro di contributi.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle bosane, fondati sull’esame della documentazione reperita nel corso del controllo effettuato, unitamente ai riscontri diretti sul territorio, hanno accertato la natura “simulatoria” degli atti stipulati con l’ente e con i privati a cui aveva richiesto l’affitto dei locali dove basare la propria azienda.

Sulla base dei riscontri investigativi, che hanno provato la mancanza dei requisiti indispensabili per ottenere l’incentivo pubblico, l’imprenditore è stato sottoposto a giudizio alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Cagliari, per i conseguenti provvedimenti finalizzati a contestare il conseguente danno erariale.

I contributi indebitamente percepiti dall’imprenditore provenivano da un Comune della Planargia concessi per incentivare il trasferimento di imprese da centri abitati con oltre 5.000 abitanti in piccoli paesi che ne fossero sprovvisti.

Martedì, 2 luglio 2019

