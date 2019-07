Londra, cadavere cade da aereo in atterraggio in un giardino in periferia

Un residente del sobborgo londinese di Lambeth ha trovato nel suo giardino un cadavere, che si è scoperto essere precipitato, già morto, dal vano carrello di un aereo in fase di atterraggio. Secondo Scotland Yard, che indaga sul ritrovamento, con molta probabilità l’uomo si era nascosto nel vano carrello prima del decollo dell’aeromobile da Nairobi, in Kenya, morendo durante il volo. Il suo corpo, quindi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbe caduto una volta che il vano carrello si è riaperto in fase di atterraggio. Lo riferisce il Mirror.

