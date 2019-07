A Samugheo in mostra la storia del tappeto sardo Inaugurata l’antologica “Narami”, visibile fino a settembre

Ospita i manufatti dei maggiori centri di produzione tessile della Sardegna, per raccontare la storia del tappetto nell’Isola, attraverso un unico evento. Al Museo unico regionale dell’arte tessile sarda di Samugheo è stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra “Narami”, antologica del tappeto sardo.

Nella sala convegni del Museo Murats, tra gli altri, sono intervenuti alla cerimonia inaugurale il sindaco di Samugheo Antonello Demelas e il direttore del Museo Baingio Cuccu.

La mostra ospita oltre 70 esemplari di manufatti della Collezione ex I.S.O.L.A, in rappresentanza di oltre 40 centri di tutta la Sardegna, con l’intento di evidenziare alcuni aspetti che hanno permesso a questo settore di reinventarsi e rinvigorirsi aprendo, di fatto, ad una stagione di grande fermento produttivo dell’artigianato sardo, che ha segnato un periodo di grande produttività e collaborazione tra diversi settori e livelli.

Il titolo rimanda a questa “storia” che deve essere ulteriormente raccontata, indagata, studiata e messa a disposizione della comunità.

Oltre ai manufatti tessili sono esposti al Murats una serie di lavori in rappresentanza degli altri settori dell’artigianato appartenenti sempre alla collezione ex I.S.O.L.A.: lavori in legno, ceramica, cestineria e sughero realizzati da autori vari.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Samugheo, la Fondazione Sardegna e gli Assessorati alla Cultura, Artigianato ed Enti Locali del Regione Sardegna.

La mostra è visitabile fino al 29 settembre.