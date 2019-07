Incidente alle porte di Cagliari, scontro tra due auto: un ferito

Incidente stradale questa mattina alle porte di Cagliari.

Una Fiat Punto, guidata da un 66enne cagliaritano e proveniente da via Ticca, si è immessa nel viale Monastir e nel tentativo di attraversarlo per proseguire diritto verso via dell’Agricoltura non ha rispettato il segnale di Stop e l’obbligo di svolta e si è scontrata con una Peugeot 106, condotta da un 61enne.

Il conducente della Peugeot è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

