C.Smeralda, maxi piantagione marijuana

Una piantagione con 6mila piante di marijuana coltivate su un terreno di 10mila metri quadrati è stata trovata e sequestrata dai carabinieri della Stazione di Golfo Aranci a 300 metri dalla spiaggia di Baia de Bahas, a pochi passi dalla Costa Smeralda. La piantagione è stata scovata grazie ai controlli del 10/o Nucleo elicotteristi carabinieri di Olbia-Venafiorita che la hanno individuata nonostante fosse ben nascosta fra la fitta macchia mediterranea.

I militari della Stazione di Golfo Aranci hanno circondato l'area e iniziato il sopralluogo, rilevando un articolato sistema di coltivazione con piante in diverso grado di maturazione. Sono stati anche trovati e sequestrati quasi 5 km di tubazioni, una cisterna da 5mila litri e un gruppo elettrogeno. La piantagione, una delle più grandi mai rinvenute finora in Gallura, è stata realizzata con un investimento valutabile in 40mila euro e avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro.