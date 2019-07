Corriere droga arrestato a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 2 LUG - Un nigeriano di 28 anni, residente ad Alghero da tre anni, è stato arrestato dalla Guardia di finanza al porto Isola Bianca di Olbia, perché trasportava in pancia 14 ovuli di eroina, per complessivi 150 grammi di eroina, che, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro.

L'uomo, che ha alle spalle tre precedenti arresti per detenzione e spaccio di droga è stato notato dai finanzieri nello scalo gallurese, mentre con molto nervosismo cercava di confondersi tra i passeggeri in sbarco dal traghetto appena arrivato da Civitavecchia. I cani antidroga Daff e Semia hanno individuato e segnalato il nigeriano, che è stato bloccato dai militari e accompagnato all'ospedale dove gli accertamenti medici hanno rivelato la presenza dei 14 ovuli nell'intestino.