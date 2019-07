Cagliari, senso civico sconosciuto: emergenza rifiuti in via Caboni

Emergenza rifiuti a Cagliari, sono decine ogni giorno le segnalazioni che arrivano alla redazione da parte di privati cittadini. Ecco la testimonianza di Michele:

“Invio in allegato alcune foto scattate questa mattina poco dopo le 07.00 a Cagliari, all’angolo tra Via Caboni e Via Degioannis. La scena si sta ripetendo ormai da diverso tempo, anche in altri punti prossimi a quello delle immagini, e dimostra una volta di più il senso civico dei cagliaritani (non di tutti, a dire il vero)”.

Fonte: Casteddu On Line