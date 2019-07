Cagliari, via i sacchetti dai mini cestini a San Benedetto: rifiuti ammassati nelle strade

Da via Sant’Alenixedda così come da via Cocco Ortu, passando anche per la lunghissima via Dante. In città sono scomparse, da qualche giorno, le buste dei cestini della spazzatura rotondi posizionati già da anni dal Comune. Per chi deve buttare qualche cartaccia o dei rifiuti piccoli ci sono solamente i cestini in ferro, che però – essendo giustamente pensati solo per contenere piccoli rifiuti, come un pacchetto di sigarette o un volantino pubblicitario – hanno le feritoie molto strette. E così, gli incivili dei rifiuti sono tornati a scatenarsi. Non solo abbandonato maxi bustoni neri ricolmi di spazzatura sui marciapiedi, ma anche lasciando buste belle gonfie sopra e tutt’attorno ai cestini rotondi che, forse, potrebbero scomparire definitivamente. Risultato: degrado, puzza e mosche felici, tutto a causa dei “caddozzi” dei rifiuti.

E intanto, a San Benedetto sono ancora al palo i lavori per la realizzazione delle isole ecologiche in via Pacinotti e via Tiziano. Gli operai hanno scavato delle mini buche e posizionato delle transenne, ormai quasi un mese fa. Poi, il vuoto assoluto, in un rione dove il problema del “rifiuto selvaggio”, anche se in tono minore rispetto a San Michele e Sant’Elia, c’è ancora tutto.

