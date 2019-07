Un escursionista 55enne italiano è stato aggredito e ferito gravemente da una mucca nutrice ieri pomeriggio sul passo del Bernina, in località Braita, nel comune di Poschiavo (Gr). Il fatto è accaduto alle 16, riferisce una nota della polizia cantonale retica. Insieme alla moglie l’uomo stava attraversando un pascolo di vacche nutrici recintato quando l’animale lo ha attaccato e ha desistito dal suo intento solo dopo l’intervento di un residente della zona, che è riuscito ad allontanare la bestia. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Poschiavo con gravi ferite alla testa. La donna ha subito uno shock. Non è il primo caso del genere che avviene nei Grigioni, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”. Per tale ragione invita gli escursionisti a non avvicinarsi ai vitelli, a mantenere una debita distanza dagli animali e a non lasciar circolare cani senza guinzaglio.

L'articolo Mucca aggredisce un escursionista: un 55enne italiano all’ospedale con gravi ferite alla testa proviene da Casteddu On line.