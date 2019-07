Quartu, paura alla rotonda della Bussola: “Una lenza tesa tra un palo e un albero”

Una lenza, di quelle utilizzate per pescare, tesa come una corda di violino tra un palo e un albero in prossimità della rotonda della Bussola, a Quartu Sant’Elena. La denuncia, con tanto di fotografie pubblicate sui vari gruppi di Quartu di Facebook, arriva da Anna Rita P.C. L’episodio risale a stanotte: “Stavo andando verso Margine Rosso, era legata da un palo ad un albero. L’ho stracciata via con la macchina”, scrive la donna, notando che “se passa uno in moto o scooter rischia di perdere la testa”.

