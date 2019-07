Come trovare lavoro con LinkedIn: un seminario a Oristano

Appuntamento per domani con il manager del social network Alessandro Gallo. Iniziativa dell’Aspal

LinkedIn il principale social network dedicato al mondo del lavoro, sarà l’argomento del seminario in programma a Oristano per domani alle 10.30, nell’aula 3T piano terra dell’Università di Oristano in via Carmine.

Ci sarà il manager di LinkedIn Alessandro Gallo a parlare del social network e a spiegare come migliorare il profilo, creare connessioni, trovare i modi migliori per aumentare i contatti e usare al meglio lo strumento principe della ricerca di lavoro sul web.

ll seminario fa parte di un ciclo di quattro appuntamenti su LinkedIn che l’Aspal (Agenzia Sarda per le politiche attive per il lavoro) organizza in Sardegna.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Oristano di via Lepanto, al numero 070.7593400 o scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .