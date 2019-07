I Rosso Mori chiedono una maggiore sorveglianza a Bosa

Appello al sindaco, dopo l’incendio della scorsa notte: “Migliorare la pubblica illuminazione”

In seguito all’atto incendiario verificatosi la scorsa notte a Bosa, il delegato per la segreteria dei Rosso Mori Mario Fiumene chiede una maggiore sorveglianza delle città e, in generale, dei piccoli centri della Sardegna.

In una lettera al sindaco del Comune di Bosa Pier Franco Casula, al Comando di Polizia Urbana del Comune, Fiumene scrive: “Pare che i problemi della violenza nelle varie località Sarde siano gli stessi: il pericolo costituito da chi si cela dietro il fiammifero pare essere una piaga che va diffondendosi, le varie località pur dotandosi di tecnologie video non riescono a difendersi, le forze dell’ordine in molte località non esistono o, se presenti, hanno difficoltà a prevenire gli episodi violenti e gli attentati, non esistono luoghi sicuri, per nessuno”.

“La situazione della Città di Bosa”, prosegue il segretario, “appare molto simile a quella sopra descritta. Crediamo doveroso proporre una maggiore tutela della Città, che sia concreta ed efficace. Tutto questo non può prescindere dalla collaborazione dei “cittadini” con la Polizia urbana, la compagnia Barracellare, i Carabinieri della locale Stazione. E’ necessario che tutti ci impegniamo a farci promotori di un rinnovato programma per il controllo del territorio”.

“E’ noto che la nostra Città si estende in vari quartieri e rioni, fino alla frazione balneare di Bosa Marina e il villaggio Turas, rendendo complicato il controllo da parte dei preposti. Si rimarca il fatto che varie vie e zone, nonostante gli ultimi importanti interventi, hanno l’illuminazione insufficiente, ed per questo che chiediamo, alla nuova Amministrazione, un sollecito intervento per colmare le carenze e predisporre gli adeguati interventi sull’impianto di illuminazione pubblica!! Cogliamo l’occasione per esprimere la Nostra vicinanza alle persone che hanno subito atti di violenza e danneggiamenti di beni e sono state offese”.

Lunedì, 1° luglio 2019

L'articolo I Rosso Mori chiedono una maggiore sorveglianza a Bosa sembra essere il primo su LinkOristano.it.