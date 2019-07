Cagliari: una tv, una sedia e sacchi colmi di rifiuti: ecco a voi la mini discarica in via Foscolo

No, non è un’installazione artistica: è lo scempio che va in scena all’ordine del giorno a Cagliari. Mini discariche disseminate in città, dal centro alla periferia. Questa foto arriva da via Foscolo, nel quartiere “bene” di San Benedetto: sacchi colmi di spazzatura e addirittura un televisore e una sedia abbandonate nel marciapiede.

