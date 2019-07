Maracalagonis, via ai lavori di manutenzione in galleria sulla 125: ecco le limitazioni al traffico

Sulla strada statale 125 Var, per lavori di manutenzione della galleria Gutturu Frascu (km 17,900), nella giornata di domani e fino al giorno successivo sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, all’interno del territorio comunale di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Il provvedimento si rende necessario per consentire alcuni interventi sugli impianti del tunnel. Le lavorazioni si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 10:30 e le 17:00, scelta per limitare i disagi alla circolazione.

