Impiegato Consorzio Oristano aggredito

(ANSA) - ORISTANO, 1 LUG - Un impiegato del Consorzio di bonifica dell'Oristanese è stato aggredito stamattina nel suo ufficio al terzo piano della sede di via Cagliari a Oristano da un operaio precario di 40 anni di Marrubiu, che lo ha ripetutamente colpito con un bastone prima di essere messo in fuga dall'arrivo di altri dipendenti del Consorzio. La vittima dell'aggressione, Mauro Licandro, che è anche consigliere comunale di Oristano, ha avuto la prontezza di proteggersi il volto e la testa con le braccia quando si è accorto delle intenzioni del suo aggressore: ora ha un braccio fratturato e diverse contusioni. Non sono chiari, al momento, i motivi del gesto dell'operaio che è stato poi identificato dai carabinieri ed è stato sospeso dal servizio. (ANSA).