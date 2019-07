Pigliaru saluta Moirano che lascia la guida dell’Ats: “Con lui conti in ordine e tante assunzioni nella sanità sarda”. Il saluto e ringraziamento dell’ex governatore sardo a Moirano che da oggi lascia l’Ats: ” Conti finalmente in ordine;

più risorse per i servizi sanitari ottenute cancellando sprechi diffusi nella spesa farmaceutica e altrove;

acquisti fatti con procedure finalmente trasparenti;

stabilizzazioni per quasi mille lavoratori che la aspettavano da anni;

un elisoccorso che è un fiore all’occhiello del nostro sistema regionale;

sopratutto, dati Agenas che cerificano un forte e diffuso miglioramento delle prestazioni sanitarie rispetto al 2014.

Grazie Fulvio Moirano per aver accettato la proposta di Luigi Arru e mia di venire a lavorare per la Sardegna, per aver accettato la difficilissima sfida di riformare profondamente un sistema sanitario che si trovava in una crisi profonda, e per averlo fatto confermando il grande coraggio e l’altissima competenza che tutti in Italia ti riconoscono”, dice Pigliaru sulla sua pagina Fb.

Fonte: Casteddu On Line