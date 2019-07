Cagliari, centro storico invaso dalle blatte “americane”: “Oggi ne ho raccolto una paletta piena”. Comincia così lo sfogo di Francesca Foscolo, abitante della zona del Corso: “Oggi è venuta la ditta di disinfestazione. ha confermato che la città INTERA è assediata dalle blatte americane, particolarmente persistenti e dure a morire oltreché ENORMI. Il servizio antinsetti del comune (cui ho mandato una pec) non mi ha manco filato di striscio. So tuttavia che perché intervengano, debbono accordarsi con Abbanoa per aprire i tombini (che sono di competenza Abbanoa) e devono anche coordinarsi con la Polizia Municipale per la gestione del traffico con relative ordinanze del sindaco per consentire ciò…ora….. dal momento che tra immondezza a cielo aperto (cumuli ovunque, all’arco palabanda, in via carloforte, nel corso, ecc.) caldo umido ecc il problema si aggrava………… forse sarebbe il caso che questi personaggi si attivassero realmente. Tolgo le blatte da casa mia e vanno dal vicino, e così via a catena. ma non tutti i privati chiamano per la disinfestazione, limitandosi al fai da te. Ciò non serve, e le schifose si moltiplicano a non finire tipo film dell’orrore……….”

L'articolo Cagliari, centro storico invaso dalle blatte “americane”: “Oggi ne ho raccolto una paletta piena” (VIDEO) proviene da Casteddu On line.