Selargius, i piccoli allievi del coro di voci bianche canteranno nel teatro di Disneyland Paris

Parteciperanno all evento Disney Performing Arts, che quest’anno vedrà per la prima volta un team italiano. Canteranno il 3 luglio alle 12 nel teatro di Disneyland Paris.

Il coro di Voci Bianche dell’associazione Laetemur Musica (allietiamoci con la musica) di Selargius nasce nel 2001 da un’idea della direttrice Celestina Maxia, con l’intento di offrire ai bambini dai cinque anni in su un riferimento per imparare a conoscere la musica attraverso la pratica del canto corale. Lo scopo finale è quello di costituire un coro di voci bianche istruito da un punto di vista musicale e vocale, ma anche quello di fornire occasione di incontro e svago, ponendo la propria persona a disposizione del gruppo per realizzare un progetto collettivo. Convinti che questo spirito di socialità comincia meglio se comincia presto ed in funzione di ciò l’Associazione Laetemur Musica guida i piccoli allievi ad imparare ad ascoltare la propria voce ed il proprio corpo, dare equilibrio alla propria esecuzione, confrontarsi con gli altri, sempre però, divertendosi tanto crescendo ed interiorizzando conoscenze che col passare del tempo diverranno capacità, musicali e, speriamo, morali.

