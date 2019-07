Italia, col nuovo governo Conte record di nuovi occupati: dopo 7 anni i giovani ritrovano lavoro

Numero record di occupati e tasso di disoccupazione che scende sotto la doppia cifra per la prima volta da 7 anni. L’Istat segnala, in particolare, che il tasso di occupazione si è attestato a maggio al 59%, il valore più alto dall’inizio delle serie storiche nel 1977. In totale gli occupati sono 23 milioni 387 mila. Il tasso di disoccupazione è invece sceso al 9,9%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprile e il valore più basso da febbraio 2012.

Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, in calo anche la disoccupazione giovanile (15-21enni), che ha toccato il 30,5%, lo 0,7% in meno rispetto ad aprile. I disoccupati scendono così a 2.580mila, 192mila in meno dell’anno precedente. Risulta invece in crescita la stima degli occupati (+67mila sul mese precedente).

