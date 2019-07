A Cabras da oggi visitare il museo con i Giganti di Mont’e Prama e le rovine di Tharros costa di più

La modifica del sistema tariffario è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale, ed entra in vigore oggi, 1° luglio, fatte salve le prenotazioni già registrate, per le quali si applicherà la tariffa previgente.

Non soggette a variazioni, invece, le tariffe scontate per le scolaresche (fino alla scuola secondaria di II grado) e per i minori dai 6 ai 17 anni. L’unica modifica per questa categoria riguarda il biglietto combinato (Museo + Tharros + Torre) che dai 5 € attuali passerà a 6 €.

Confermate anche le categorie esenti dal pagamento, che rimangono le stesse attualmente in vigore.

“L’amministrazione ha in programma tante iniziative”, commenta il sindaco Andrea Abis, “e vuole anche potenziare i servizi. Per farlo, abbiamo bisogno di investimenti iniziali”.

“Questo leggero aumento nei biglietti”, prosegue il primo cittadino, “è frutto di un ragionamento calibrato, per esempio il prezzo per le scolaresche rimane quello della stagione passata, in modo da privilegiare in una fruizione didattica dei siti archeologici e culturali”.

Lunedì, 1° luglio 2019

