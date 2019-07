Du Festival: non un addio, ma un arrivederci Dopo dieci anni il Festival di Bauladu non si farà

Dopo dieci anni di musica e cultura il ‘Du Bauladu Music Festival, organizzato dalla Consulta Giovani del paese, non ci sarà.

Un post su Facebook annuncia che il Festival che animava la piccola comunità del Campidano, si prenderà un periodo di pausa. Bauladu collaborerà, però, con il Dromos Festival per il concerto di Giovanni Allevi, previsto per il 31 agosto. In autunno, inoltre, la consulta giovani del paese presenterà un documentario sul lavoro fatto in questi anni e un cartellone di iniziative, che si svolgeranno nel centro civico culturale del paese.

Queste le ultime parole del post su Facebook, che fanno presagire come non si tratti di un addio, ma solo di un arrivederci: “Ancora troppo presto per organizzare il nostro sgargiante declino, ma non abbastanza da non averne un’idea”.

Lunedì, 1 luglio 2019

