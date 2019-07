Carola Rackete si prepara a essere interrogata ad Agrigento e, a Cagliari, va in scena una manifestazione-presidio di protesta davanti alla prefettura in piazza Palazzo per solidarizzare con la “capitana” della nave Sea Watch arrestata dopo aver cercato di attraccare, per due volte, sulle coste italiane di Lampedusa. Una cinquantina di persone – tra loro anche i Cobas, l’Unione sindacale di base e il Cagliari social forum – si sono ritrovate davanti alla prefettura per chiedere la liberazione della Rackete. Per i manifestanti “non è una criminale, ha seguito la. Stella pikare della solidarietà e del salvataggio delle vite umane”, mentre invece nel mirino finisce “Salvini, non ha fatto nulla di quanto promesso in campagna elettorale e quindi ripiega sul nemico più debole e comodo, i migranti e le Ong che salvano i naufraghi destinati, altrimenti, a morte sicura”. Così, come per giovedì scorso, anche stavolta sono comparsi i cartelli con le scritte “migrare non è reato” e “siamo tutti clandestini”.

Enrico Rubiu dell’Usb di Cagliari spiega che “salvare vite umane non è un atto criminale, i criminali veri vanno cercati altrove. La Rackete ha avuto il coraggio di venire in Italia ven sapendo che l’avrebbero arrestata pur di salvare delle vite umane. Tutti i migranti vanno accolti, anche in Sardegna”. Rosalba Meloni del Cagliari social forum è netta: “C’è una politica repressiva nei confronti di chi resiste, con atteggiamenti folli e aggressivi nei confronti dei migranti e delle Ong che si prendono cura di loro. I migranti scappano dalla fame, dalla guerra e da situazioni economiche che noi stessi abbiamo determinato con le nostre economie e atteggiamenti aggressivi”. Cagliari Online ha raccolto le testimonianze dei partecipanti alla manifestazione, le loro dichiarazioni si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it

L'articolo Cagliari, manifestazione a Castello per Carola Rackete: “Liberate la capitana che ha salvato i migranti” proviene da Casteddu On line.