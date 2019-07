Comunali: Sassari; Campus, città ha voluto cambiare

(ANSA) - SASSARI, 01 LUG - "La città ha voluto cambiare perché è stata maltrattata". Sono le prime parole di Nanni Campus che parla già da sindaco di Sassari. A distanza di quindici anni Campus sta per assumere di nuovo le redini di palazzo Ducale alla guida di un progetto civico che nel ballottaggio sta superando nettamente il centrosinistra e il suo candidato sindaco, Mariano Brianda, quando mancano poche sezioni alla fine dello scrutinio. "Al di là della soddisfazione e della volontà di partecipare alla gioia di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto - dice Campus - il mio sentimento personale è di grossa preoccupazione, perché il sindaco l'ho già fatto e perché il fatto che abbiamo vinto è indicativo di quanto la città non stia nelle migliori condizioni". "Quando siamo nati abbiamo capito non solo che si poteva fare, ma che si doveva fare - afferma - e in campagna elettorale ci siamo resi conto che la città apprezzava il nostro discorso". L'ultimo pensiero è per tutti quelli "che ci hanno seguito sin dall'inizio, dandosi da fare quanto veri attivisti di partito".(ANSA).