S’Aena Scoada: cestini pieni e rifiuti in spiaggia

Cestini pieni e rifiuti che giacciono sulla spiaggia ormai da giorni, questa la segnalazione di una lettrice che denuncia i disservizi relativi al ritiro della spazzatura a S’Aena Scoada.

“Chi vive a S’Aena, come noi”, commenta la lettrice, “paga una tassa al Comune di San Vero Milis per far sì che la spazzatura venga ritirata, ma come arrivi in spiaggia ci sono i cestini stracolmi e rifiuti ovunque”.

Proprio quest’oggi sono entrate in vigore le ordinanze del Comune di San Vero per la riduzione dei rifiuti in plastica, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale, che coinvolgono tutte le spiagge sotto l’amministrazione comunale.

Foto della lettrice