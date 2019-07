“Al Brotzu si aggrava il malessere degli infermieri: stressati, demotivati e dequalificati”

“Nonostante il cambio di scenario nella gestione politica della sanità regionale per il Brotzu non c’è speranza.

L’organizzazione sindacale degli infermieri Nursing Up denuncia l’assenza di operatori socio sanitari OSS nei turni notturni delle degenze e la grave carenza anche di giorno.

La situazione già insostenibile si aggrava ulteriormente per via delle ferie estive poichè il personale in ferie non viene sostituito.

I primi a risentire dell’assenza degli operatori di supporto sono i pazienti, soprattutto quelli allettati con mobilità ridotta che non vedono soddisfatte in tempi decorosi alcune necessità basilari come l’igiene personale.

Gli infermieri sono di base insufficienti per garantire in tempi adeguati le loro funzioni proprie (somminstrazione terapia, monitoraggio pazienti critici, e tanto altro) per le quali hanno conseguito la laurea universitaria e devono affrontare l’esasperazione dei pazienti e cercare di supplire dequalificando la propria professione e trascurando il proprio mandato professionale per occuparsi di tutti quei compiti propri degli oss.

Tali attività, il cui esercizio concretizza una evidente condizione di demansionamento in quanto vessa la professionalità e la competenza degli stessi, li distoglie in maniera prevalente dalla assistenza infermieristica e gli impedisce di esercitarla secondo scienza e coscienza.

Il sindacato Nursing Up ha più volte chiesto alla direzione aziendale delle professioni sanitarie la mappatura della distribuzione degli oss nei turni notturni dei reparti di degenza, ma le ripetute assenze di risposta confermano l’assenza degli operatori di supporto e di conseguenza denotano la volontà da parte dell’azienda di demansionare gli infermieri a danno degli stessi.

Segnaliamo il numero sempre maggiore di cause legali per demansionamento intentate e vinte dagli infermieri contro l’azienda con conseguenti spese a carico dei contribuenti”.

Diego Murracino

Dirigente Territoriale Nursing Up

