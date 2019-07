Automobile a fuoco nella notte

Indagini in corso a Bosa dopo l’incendio che ha investito un’utilitaria

Indagini dopo l’incendio che nella notte ha investito un’auto a Bosa. Intorno alle 2,30 è scattato l’allarme in via Trieste per le fiamme che hanno investito il cofano di una Citroen C3.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Macomer che hanno spento l’incendio.

L’auto ha subito gravi danni. I carabinieri della stazione di Sindia hanno eseguito i primi accertamenti e ora si dovrà stabilire se l’incendio possa essere di natura dolosa.

