Cagliari, la proposta: “La 131 dedichiamola a Eleonora d’Arborea, Carlo Felice è stato un criminale”

I quasi 230 chilometri della Ss 131? Devono cambiare nome: la lunghissima lingua d’asfalto è attualmente dedicata a Carlo Felice, re di Sardegna due secoli fa. Ciò che stupisce è che la richiesta del cambio di intitolazione non arriva da un qualunque cittadino, ma dal neo assessore regionale dell’urbanistica Quirico Sanna: “La strada statale 131 che collega Cagliari con Sassari è dedicata ad un criminale piemontese, penso che sia giunta l’ora di dedicarla ad Eleonora D’Arborea. Fortza Paris!”. Insomma, dall’ex re sardo alla giudicessa famosa, tra le altre cose, per aver aggiornato la Carta de Logu. Una proposta, quella di Sanna, che arriva in un periodo – l’ennesimo – nel quale associazioni e movimenti indipendentisti tornano alla carica sulla necessità di modificare alcuni nomi delle strade cagliaritane e sarde, allo stato attuale intitolate a “continentali”. Bisogna adesso vedere se il titolare dell’urbanistica andrà avanti con questo “progetto” o se si tratta solo di una “provocazione”.

