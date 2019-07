Ordigno bellico in mare? Divieti e ricerche nella costa di San Vero Milis Ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano dopo una segnalazione

Allarme, controlli e divieti in un tratto di mare di San Vero Milis dove potrebbe esserci un ordigno bellico. La Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto la segnalazione di un cittadino che ha notato quello che potrebbe essere appunto un ordigno.

Subito sono scattati i controlli e il comandante Antonio Frigo ha emesso un’ordinanza. Riguarda la zona di mare antistante la località di Sa Marigosa, poco distante da Su Pallosu.

Divieti di balneazione, navigazione nella zona per la presenza di quello che potrebbe essere un ordigno bellico a trenta metri dalla riva. L’area di mare interdetta ha un raggio di trecento metri. Atteso per oggi l’intervento di sub della Marina militare.

Lunedì, 1° luglio 2019

L'articolo Ordigno bellico in mare? Divieti e ricerche nella costa di San Vero Milis sembra essere il primo su LinkOristano.it.