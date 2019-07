Risolvere problemi complessi: un metodo per le imprese, ma non solo

Seminario a Oristano del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio

Risolvere e superare problemi complessi che spesso incidono sul futuro di un’azienda attraverso strumenti innovati quali il cosiddetto Design thinking, un modello progettuale sviluppato in team. E’ l’obiettivo del prossimo laboratorio digitale promosso dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Oristano, in programma venerdì prossimo 5 luglio, dalle 10 alle 13, nella sede camerale di via Carducci 23 / 25. Il laboratorio di Design thinking con Business Game avrà come relatore Nicola Pirina, innovation strategist, manager della società di consulenza Kitzanos.

I partecipanti saranno in grado di identificare i fattori di miglioramento e cambiamento organizzativo, collaborare nella conduzione e nel miglioramento dei processi e soprattutto sviluppare un nuovo approccio mentale e comportamentale.

Le imprese o le persone interessate possono iscriversi al laboratorio gratuito compilando il modulo disponibile sul sito internet camerale, all’indirizzo www.or.camcom.it.

Per informazioni si può contattare il Punto Impresa Digitale ai numeri di telefono 0783 2143-232 /252 o all’email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Lunedì, 1° luglio 2019

