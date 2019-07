VIS-AGE e MODEL TOP, a Cagliari si può: Centro estetico “Volersi Bene” di Daniel Solinas e Elisa Caddeo

Ciao,

sono Daniel Solinas, insieme a mia moglie Elisa Caddeo siamo i fondatori di Volersi Bene e ideatori del metodo VIS-AGE e MODEL TOP.

Il nostro istituto è specializzato in trattamenti viso anti-age e rimodellamento corpo.

VIS-AGE

L’anti-age studiato sul tuo viso

Frutto di diverse ricerche e studi che noi stessi abbiamo condotto con l’intento di comprendere in maniera dettagliata e scientifica i reali meccanismi dell’invecchiamento del viso.

E’ perciò una metodica assolutamente esclusiva e rivoluzionaria.

Proprio come un abito d’alta sartoria, ti verrà cucita interamente su misura, studiando le tue personali e specifiche esigenze.

Un trattamento viso studiato nei minimi particolari, che andrà a eliminare le cellule morte con la tecnica dry brushing, attraverso delle spazzole andremo a migliorare il micro-circolo, stimolando collagene ed elastina.

Quello che accadrà ti sorprenderà.

I contorni del viso saranno definiti, la pelle apparirà subito rimpolpata e luminosa.

90 minuti di relax e benessere, per una pelle effetto lifting.

MODEL TOP

Abbiamo creato un trattamento riossigenante corpo dalla durata di 90 minuti, nel quale verrà fatta una diagnosi di estetica avanzata, dove andremo a capire l’origine dell’ inestetismo e come combatterlo.

Questo trattamento detossinante stimola la circolazione ed è una preparazione al corpo che ti permetterà di accedere al nostro esclusivo programma Model Top.

La pelle apparirà nell’immediato idratata, liscia e morbida, le gambe saranno da subito leggere e sgonfie.

Che cos’è MODEL TOP?

MODEL TOP è un metodo che attraverso delle manovre e dei trattamenti specifici, andranno a migliorare non solo la tua pelle e il tuo inestetismo, ma anche i vizi posturali.

Benefici:

– Pelle riossigenata.

– Più tonica e l’eliminazione della buccia d’arancia.

– Glutei e addome modellati.

NO solo macchinari;

NO trattamenti tutti uguali;

NO soluzioni invasive;

SI a risultati che durano nel tempo.

