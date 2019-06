Cagliari, giovane aggredito al Poetto: “Volevano aggredirmi in dieci per rubare”. Grave denuncia di un giovane cagliaritano, A.M., che ha pubblicato su Fb il racconto dell’aggressione subita ieri notte nel litorale cagliaritano: “Questo è quello che succede fuori dal Frontemare quando vai nella spiaggia- ha scritto il ragazzo cagliaritano- ti fermano e ti dicono te lo fai un selfie? E quando rispondi no grazie provano a picchiarti in 10 con la minaccia DACCI TUTTO QUELLO CHE HAI.. bene stanotte vi è andata male perché al coniglio come mi avete chiamato anche se mi sarà arrivato un pugno ma telefono e portafoglio difficilmente me lo portate via..”. Un altro episodio che dimostra come il Poetto stia diventando sempre meno sicuro.

L'articolo Cagliari, giovane aggredito al Poetto: “Ti fai un selfie? Volevano aggredirmi in dieci per rubare” proviene da Casteddu On line.