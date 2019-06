Buonasera, sono tornata ora al porto di Palau dopo una meravigliosa escursione in gommone…. Ma c’é un grosso “ma”…. Dopo anni che vado al porto di Palau perché porto più strategico per godere delle cale dell’arcipelago, mi son trovata disorientata: spariti tutti i gazebo dei noleggiatori! Ora sono costretti a stare sotto il sole senza l’ausilio di un ombrellone o di una qualsivoglia copertura, nessuna sedia….. Insomma, mi é stato spiegato da più persone che il Comune non tollera la presenza ed il bivaccare ( a casa mia si chiama lavorare) dei noleggiatori di gommoni. Per tutto il giorno anche a 40 gradi, devono stare sotto il sole. Oltre al disservizio per il cliente che é costretto a stare nel molo col sole a picco per la partenza e l’arrivo, non scordiamo i pericoli che l’esposizione al sole riserva… Io giro il mondo e ovunque é previsto al porto turistico almeno un box per chi vi sosta per diverse ore al giorno…..I noleggiatori stamane accoglievano seduti per terra un gruppo di turisti tedeschi…. Mi son vergognata di essere sarda…. Ci vorrebbe così poco…. Insomma, Palau estate 2019, paese del terzo mondo.

Flavia P.

L'articolo “Incredibile a Palau: noleggiatori lasciati senza gazebo accolgono i turisti tedeschi sotto il sole” proviene da Casteddu On line.