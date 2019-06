Drammatico incidente in laguna a Venezia, muore una ragazzina di 12 anni. C’è stato uno. scontro violentissimo tra un barchino e una briccola, ovvero uno dei pali in legno della laguna di Venezia. La bimba è morta per le lesioni riportate, il padre è stato ricoverato in stato di choc. Una terribile tragedia in una delle città più belle del mondo, in una domenica super affollata di turisti.

