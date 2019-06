Carabiniere aggredito come Yuri: uno con un polmone sfiorato e l’altro con il cuore a pochissimi cm dal colpo inferto

di Agente Lisa

A 59 anni hai un bel po’ di anni di servizio sulle spalle eppure c’è sempre l’imponderabile. A questo pensavo leggendo del 59enne brigadiere dei Carabinieri accoltellato alle spalle da un ubriaco molesto che insieme a collega di pattuglia aveva allontanato perché infastidiva i clienti di un bar. Ripensavo a lui e al nostro Yuri, il poliziotto delle volanti di Roma ferito a tor bella monica, a come il destino gli è cambiato in un secondo e per un soffio sono ancora qui a raccontarla. Uno con un polmone sfiorato e l’altro con il cuore a pochissimi centimetri dal colpo inferto . Comuni denominatori non solo un coltello e un atto di rancore scatenato anche dall’alcol, ma soprattutto una divisa. Una nera con bordo rosso e l’altra, la nostra, blu e cremisi ma uguali, con e per la legge, per proteggere i cittadini e garantire sicurezza. Uno dei beni più ambiti in una società civile.

Auguri di pronta guarigione al collega con la fiamma da noi con l’aquila ma tutti sotto un’unica bandiera

Forza! #fratellidigiubba

