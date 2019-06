Sfiorata la collisione tra due aerei Ryanair all’aeroporto di Treviso

Due aerei Ryanair nella pista dell’aeroporto Canova di Treviso (dove quasi ogni giorno parte anche il volo per Cagliari) che si sfiorano, collisione evitata per miracolo. Pesante relazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: “Mancanza di procedure che consentano una chiara cognizione del traffico in avvicinamento”, le parole utilizzate per descrivere l’episodio emerso oggi che risale allo scorso 7 maggio. Un volo Ryanair in partenza per la Germania si è mosso verso la pista dopo avere avuto il via libera della torre di controllo. Proprio nello stesso momento in cui però un altro aereo stava atterrando. Incidente fortunatamente evitato ma con una scia di critiche e polemiche.

