Annega davanti alla spiaggia di Osala, la tragica fine di un 40enne in Sardegna. Ma sono addirittura due i morti annegati oggi. Ancora una tragedia del mare nell’isola: un 40enne di Irgoli è morto oggi annegato su una delle più belle spiagge di Dorgali, quella di Osala. L’uomo si chiamava Pietro Murru, i soccorsi sono stati tempestivi ma per lui non c’è stato niente da fare: inutili i disperati tentativi per salvarlo. Sono stati i frequentatori della spiaggia a dare subito l’allarme vedendo il suo corpo galleggiare, è intervenuto anche l’elisoccorso insieme ai carabinieri di Dorgali che hanno potuto solo constatare la sua morte. Stamattina invece al lido di Alghero aveva perso la vita un uomo di 84 anni, sassarese, Salvatore Nieddu. Anche lui annegato, fatale un malore in acqua.

L'articolo Annega davanti alla spiaggia di Osala, la tragica fine di un 40enne in Sardegna proviene da Casteddu On line.