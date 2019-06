Domenica di incendi: paura a Pula, elicotteri in azione in località Barruxiu. Ecco il bollettino degli incendi della Regione, fiamme anche a Santu Mialu a Furtei. Ma tra Pula e Capoterra si sono registrate le maggiori emergenze. Incendio in agro del comune di Pula, località “Barruxiu”, dove è intervenuto un elicottero dalla base elicotteri del Corpo forestale di Pula.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Pula, coadiuvato da n. 1 squadre del cantiere di Forestas di Arcu Is Molas, dai Barracelli di Pula e di Villa San Pietro.

L’incendio ha interessato circa 0.5 ha di incolto e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:20.

2– Incendio in agro del comune di Furtei, località “M. Santu Miali”, dove sono intervenuti gli elicotteri dalle basi elicotteri del Corpo forestale di Villasallto e Marganai.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvato da 1 squadre del cantiere di Forestas di Santa Lucia, dai Volontari dell’associazione Segariu- Prociv, Esporlatu e Burgos e da 1 squadra dei VVF di Sanluri.

L’incendio ha interessato circa 20 ha formazione mista di conifere e latifoglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:35.

3– Incendio in agro del comune di Escalaplano, località “C. Pisu”, dove è intervenuto un elicottero dalla base elicotteri del Corpo forestale di San Cosimo.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano.

L’incendio ha interessato aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:45.

L'articolo Domenica di incendi: paura a Pula, elicotteri in azione in località Barruxi proviene da Casteddu On line.