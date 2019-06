C’era una volta la passeggiata sul lungomare di Sant’Elia: “Lasciata completamente al buio”. La denuncia di Emma a Casteddu Online: “Questa è una foto fatta in questo preciso momento nella bellissima passeggiata del lungo mare S. Elia, in una serata bellissima come questa è vergognoso vedere che un solo lampione è acceso nella piazza, mentre tutta la passeggiata è completamente al buio!!Ironicamente mi viene da pensare !!forse un posto così bello frequentato da tanti bimbi sulle bici, pattini, skate, mentre qualcun altro gioca a pallone, mentre le famiglie godono di un fresco piacevole di fronte al mare: saranno forse cittadini di serie “C”???”.

