Capoterra piange Emanuele Atzori, se ne va lo storico giornalista e scrittore del paese. E’ morto a 73 anni dopo una lunga malattia lo storico cronista dell’Unione Sarda a Capoterra, Emanuele Atzori, autore anche di tanti libri. Uno studioso conosciutissimo in paese e non solo, per lui il grande cordoglio anche dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dessì.

L'articolo Capoterra piange Emanuele Atzori, se ne va lo storico giornalista e scrittore del paese proviene da Casteddu On line.