La video denuncia degli abitanti di Stampace: “Ambulanza bloccata dai parcheggi selvaggi”. Le auto in sosta paralizzano via Sant’Efisio, l’ambulanza non riesce a passare per soccorrere una persona che sta male. Sentite la rabbia dei residenti nel video realizzato per Casteddu Online. “Per colpa di chi parcheggia male e dove non potrebbe, questa è la situazione: la strada bloccata, l’ambulanza che non passa, anziani e persone malate in difficoltà. vedete un po’ voi…”, l’appello degli abitanti di Stampace.

