S.Vero Milis, stop al fumo in spiaggia e a plastica monouso

(ANSA) - ORISTANO, 28 GIU - Come accaduto in altri comuni della Sardegna anche l'amministrazione comunale di San Vero Milis (Oristano), anticipando l'approvazione del Regolamento Comunale per la Vivibilità Urbana e per la Qualità della Vita, dice stop al fumo sulle spiagge dall'1 luglio. Sarà anche vietato gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque. La violazione del divieto di fumo sarà sanzionata con una multa da 25 a 500 euro.

Contestualmente, con un'altra ordinanza, sempre dall'1 luglio viene introdotto il divieto di vendita per asporto e uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. In fase di prima applicazione delle disposizioni viene comunque consentito gli operatori economici di utilizzare i materiali giacenti nei depositi entro e non oltre l'1 agosto di quest'anno.(ANSA).