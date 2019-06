Nurri, in fiamme due automezzi e cento balle di foraggio: evacuate alcune abitazioni

Nurri, vasto incendio nella notte coinvolge un cortile con due automezzi e un centinaio di balle di foraggio.

E’ accaduto alle 2 circa di questa notte: i Vigili del Fuoco hanno operato con squadre di Pronto intervento del distaccamento di Mandas e di Sorgono per spegnere le fiamme che hanno coinvolto due automezzi e un centinaio di balle di foraggio all’interno di un cortile in via Mameli a Nurri.

Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza anche alcune bombole di GPL e un deposito di gasolio, e, in via precauzionale, si è provveduto anche all’evacuazione di persone in alcune abitazioni adiacenti.

Sul posto è stata inviata anche un’autobotte dalla sede centrale di viale Marconi del Comando di Cagliari.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Presenti anche i carabinieri.

