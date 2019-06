E’ stato dimesso nella notte Massimiliano Mallus, l’operaio 52enne sospettato di aver ucciso a coltellate la sorella, Susanna Mallus, a Quartu.

L’uomo era stato portato all’ospedale Brotzu dal 118 dopo aver vagato in stato confusionale per il centro cittadino e dove è rimasto per quasi 5 ore sotto osservazione medica.

I carabinieri lo hanno trattenuto in quanto indagato e nel corso della mattinata il 52enne sarà trasferito a Uta, a disposizione dei magistrati.

Ancora nessuna traccia dell’arma del delitto, un coltello con cui la vittima sarebbe stata colpita 18 volte. Si attendono anche gli esiti dell’autopsia che verrà eseguita domani mattina.

L'articolo Omicidio di Quartu, Massimiliano Mallus dimesso dall’ospedale proviene da Casteddu On line.