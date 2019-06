Quartucciu, va a fuoco un camper in un’area di sosta: momenti di paura, vigili del fuoco in azione

Incendio di un camper in sosta in un’area del centro abitato di Quartucciu, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme, mettono in sicurezza una bombola di GPL, e l’area circostante. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 18:50 circa per un incendio che si è sviluppato in un camper in sosta in un area di via Antonio Ballero a Quartucciu CA. Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento con un’APS (auto pompa serbatoio) e il supporto di un’ABP (auto botte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto interamente il camper individuando una bombola di GPL al suo interno, localizzata, raffreddata e messa in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.

