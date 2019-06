Fermato il fratello della donna ammazzata a Quartu: vagava in stato confusionale. In trappola nella serata di oggi Massimiliano Mallus, il presunto autore del delitto di oggi a Quartu. Le lunghe ricerche dei carabinieri, anche con l’ausilio dei cani, hanno dato i frutti sperati. L’uomo è stato trovato in giro per le strade di Quartu, visibilmente sotto choc. saranno ora le ulteriori indagini a chiarire se sia stato lui a uccidere la sorella Susanna Mallus, 55 anni, trovata morta questa mattina in un’alba di sangue a Quartu. Ammazzata a coltellate. C’erano dei dissapori tra lui e la sorella, forse per questioni di eredità.

L'articolo Fermato Massimiliano, il fratello della donna ammazzata a Quartu: vagava in stato confusionale proviene da Casteddu On line.