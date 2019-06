“Basta alghe nel litorale, salviamo il Poetto e tutte le sue attività commerciali”

“Basta alghe, salviamo il Poetto e tutte le sue attività commerciali”. L’appello di Edoardo Tocco, il consigliere comunale più votato a Cagliari: “Alcune zone del nostro lungomare anche quest’anno sono invase dalla posidonia, piante acquatiche portate dalle mareggiate invernali. Ho ricevuto personalmente telefonate dei proprietari delle attività commerciali, in particolare i chioschi, che lamentano una sensibile diminuzione della clientela proprio nelle zone invase dalla posidonia. Cagliaritani e turisti preferiscono andare dove questo problema non è presente, e invece devono poter godere della nostra spiaggia e del nostro mare, che non ha eguali. Questa situazione va risolta il prima possibile! È necessario che venga potenziato il servizio di ripulitura e stoccaggio di queste piante acquatiche, nei siti predisposti a questo tipo di operazioni, ovviamente nel pieno rispetto della legge. ” Ho già sentito il Sindaco e ci stiamo attivando in tal senso. Anche la posidonia va tutelata, ma non può e non deve essere un intralcio per lo sviluppo del nostro lungomare”.

